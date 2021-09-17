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ВКС России выполнили успешный пуск новой противоракеты системы ПРО

Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Ракета достоверно подтвердила заложенные характеристики, отметили в Минобороны РФ.

17 сентября, 02:48

ВКС России выполнили успешный пуск новой противоракеты системы ПРО. Видео © Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Известно, что запуск проводился на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Военное ведомство опубликовало видео испытаний.

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Как отметил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, "после серии испытаний новая противоракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики". Он добавил, что боевые расчёты также успешно справились с задачей, поразив условную цель с заданной точностью.

Напомним, в апреле этого года Лайф уже рассказывал об успешных испытаниях новой российской противоракеты системы ПРО.

Минобороны РФ показало кадры успешных испытаний новой противоракеты системы ПРО

Минобороны РФ показало кадры успешных испытаний новой противоракеты системы ПРО

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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