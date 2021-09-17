ВКС России выполнили успешный пуск новой противоракеты системы ПРО
Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Ракета достоверно подтвердила заложенные характеристики, отметили в Минобороны РФ.
ВКС России выполнили успешный пуск новой противоракеты системы ПРО. Видео © Минобороны РФ
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Известно, что запуск проводился на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Военное ведомство опубликовало видео испытаний.
Как отметил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, "после серии испытаний новая противоракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики". Он добавил, что боевые расчёты также успешно справились с задачей, поразив условную цель с заданной точностью.
Напомним, в апреле этого года Лайф уже рассказывал об успешных испытаниях новой российской противоракеты системы ПРО.
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