ВКС России выполнили успешный пуск новой противоракеты системы ПРО. Видео © Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Известно, что запуск проводился на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Военное ведомство опубликовало видео испытаний.

Как отметил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, "после серии испытаний новая противоракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики". Он добавил, что боевые расчёты также успешно справились с задачей, поразив условную цель с заданной точностью.