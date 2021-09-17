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Борисов назвал временные остановки производства АвтоВАЗа не критическими

Дефицит необходимых компонентов испытывает не только Россия, но и практически весь мировой автопром, подчеркнул вице-премьер.

17 сентября, 02:42
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Остановки производства, произошедшие минувшим летом на заводах АвтоВАЗа в Тольятти, не являются критическими. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов. Напомним, ранее там несколько раз приостанавливалась работа в связи с нехваткой электронных комплектующих.

"Дефицит необходимых компонентов испытывает не только Россия, но и практически весь мировой автопром. Связано это с понятными причинами: наличие энергетического кризиса, связанного с пандемией, резкое падение объёмов производства, в том числе и в автомобильной мировой отрасли", — отметил Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме.

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По словам вице-премьера, сейчас рынок выбирается из этого кризиса. Нарастить единовременно, выйти на тот необходимый уровень производства, который был до пандемии, практически невозможно, это процесс постепенный, но производственные возможности всей мировой индустрии микроэлектроники сейчас активно над этим работают, заметил российский вице-премьер.

Кроме того, Борисов заявил, что российская промышленность потенциально сможет заместить иностранных поставщиков комплектующих, хоть и не на всей продуктовой линейке.

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Напомним, летом 2021 года АвтоВАЗ несколько раз приостанавливал выпуск автомобилей. Так, в начале июня компания сообщила о временной остановке производства автомобилей Lada Granta. 14 июля стало известно о приостановке на день выпуска моделей Lada Largus и Xray, а также Renault Sandero и Logan, поскольку компания "Bosch Самара" недопоставила электронные компоненты. 23 августа АвтоВАЗ из-за дефицита комплектующих на неделю приостановил работу на всех трёх линиях по производству машин на заводе в Тольятти.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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