Борисов назвал временные остановки производства АвтоВАЗа не критическими

Остановки производства, произошедшие минувшим летом на заводах АвтоВАЗа в Тольятти, не являются критическими. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов. Напомним, ранее там несколько раз приостанавливалась работа в связи с нехваткой электронных комплектующих.

"Дефицит необходимых компонентов испытывает не только Россия, но и практически весь мировой автопром. Связано это с понятными причинами: наличие энергетического кризиса, связанного с пандемией, резкое падение объёмов производства, в том числе и в автомобильной мировой отрасли", — отметил Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме.

По словам вице-премьера, сейчас рынок выбирается из этого кризиса. Нарастить единовременно, выйти на тот необходимый уровень производства, который был до пандемии, практически невозможно, это процесс постепенный, но производственные возможности всей мировой индустрии микроэлектроники сейчас активно над этим работают, заметил российский вице-премьер.