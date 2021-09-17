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Зеленский создал рабочую группу по нейтрализации рисков от "Северного потока — 2"

Возглавил её руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Также в состав вошли ещё четыре чиновника.

17 сентября, 01:51
<p>Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая должна подготовить предложения по нейтрализации рисков для Незалежной от запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского.

В документе отмечается, что рабочая группа должна разработать предложения по предотвращению и минимизации для Украины негативных последствий от сооружения газопровода и предложения по уменьшению "отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сфере".

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Уточняется, что создание группы было обусловлено "вызовами безопасности в сфере энергетики и прямыми угрозами от "Северного потока — 2" для национальной безопасности Украины и безопасности всего региона".

Рабочую группу возглавил глава офиса президента Андрей Ермак. В её состав также вошли руководитель компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, глава Службы безопасности Иван Баканов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и министр энергетики Герман Галущенко.

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Ранее в Раде заявили, что запуск "Северного потока — 2" и сокращение объёмов транзита газа приведёт к росту тарифов на Украине.

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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