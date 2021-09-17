Зеленский создал рабочую группу по нейтрализации рисков от "Северного потока — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая должна подготовить предложения по нейтрализации рисков для Незалежной от запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского.

В документе отмечается, что рабочая группа должна разработать предложения по предотвращению и минимизации для Украины негативных последствий от сооружения газопровода и предложения по уменьшению "отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сфере".

Уточняется, что создание группы было обусловлено "вызовами безопасности в сфере энергетики и прямыми угрозами от "Северного потока — 2" для национальной безопасности Украины и безопасности всего региона".

Рабочую группу возглавил глава офиса президента Андрей Ермак. В её состав также вошли руководитель компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, глава Службы безопасности Иван Баканов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и министр энергетики Герман Галущенко.