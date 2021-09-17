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Глава МИД Нидерландов ушла в отставку после критики организации эвакуации из Кабула

Сигрид Кааг признала, что правительство провалило этот процесс и в целом проявило безответственность.

17 сентября, 01:34
<p>Сигрид Кааг. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTg784vokbV/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sigridkaag</a></p>

Сигрид Кааг. Фото © Instagram / sigridkaag

Исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Сигрид Кааг подала в отставку из-за плохо организованной эвакуации сотрудников посольства королевства в Афганистане и запросивших убежище местных жителей. О своём решении она объявила 16 сентября в ходе заседания парламента, пишет газета de Telegraaf.

Ранее парламент страны выразил вотум недоверия Кааг и осудил организацию эвакуации. На этом фоне она решила подать в отставку.

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"Парламент посчитал, что кабинет министров действовал безответственно, и мне не остаётся ничего, кроме как понести последствия. Министр должен уходить в отставку, если его политика отвергается", заявила Кааг.

И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте назвал уход Кааг большой потерей для кабинета министров. Имя её преемника он назвать затруднился.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о порядке предоставления убежища мигрантам из Афганистана в Евросоюзе. По его словам, вопрос будет решаться в индивидуальном порядке государствами сообщества на добровольной основе.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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