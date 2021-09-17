Глава МИД Нидерландов ушла в отставку после критики организации эвакуации из Кабула

Исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Сигрид Кааг подала в отставку из-за плохо организованной эвакуации сотрудников посольства королевства в Афганистане и запросивших убежище местных жителей. О своём решении она объявила 16 сентября в ходе заседания парламента, пишет газета de Telegraaf.

Ранее парламент страны выразил вотум недоверия Кааг и осудил организацию эвакуации. На этом фоне она решила подать в отставку.

"Парламент посчитал, что кабинет министров действовал безответственно, и мне не остаётся ничего, кроме как понести последствия. Министр должен уходить в отставку, если его политика отвергается", — заявила Кааг.

И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте назвал уход Кааг большой потерей для кабинета министров. Имя её преемника он назвать затруднился.