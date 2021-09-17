Иммунолог раскрыла россиянам особенности течения гриппа после ковида
По словам Ирины Ярцевой, коронавирус, как и любой другой вирус, влияет на иммунную систему человека.
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Врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева рассказала об особенностях течения гриппа после перенесённого ковида. В эфире радио Sputnik специалист отметила, что CoViD-19 ослабляет организм, поэтому другие инфекционные заболевания могут протекать тяжелее.
По словам медика, ключевую роль здесь играет степень поражения при коронавирусе: если лёгкие пациента получили серьёзные повреждения, то и в дальнейшем инфекции будут переноситься сложнее, особенно когда человек не успел восстановиться. Однако достоверных данных об этом пока нет, заметила Ярцева.
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"Если человек ещё не успел восстановиться и сразу заболевает, например гриппом, предполагаю, что он может более ярко болеть, тяжелее переносить инфекцию", — подчеркнула иммунолог.
Ярцева добавила, что коронавирус, как и любой другой вирус, влияет на иммунную систему человека, которая после болезни приобретает новые, более сильные свойства и укрепляется. Врач также напомнила о важности вакцинации не только против ковида, но и против гриппа.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему переболевшим коронавирусом особенно важно привиться от гриппа. Она отметила, что между вакцинациями должен пройти месяц.
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