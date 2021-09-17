Иммунолог раскрыла россиянам особенности течения гриппа после ковида

Врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева рассказала об особенностях течения гриппа после перенесённого ковида. В эфире радио Sputnik специалист отметила, что CoViD-19 ослабляет организм, поэтому другие инфекционные заболевания могут протекать тяжелее.

По словам медика, ключевую роль здесь играет степень поражения при коронавирусе: если лёгкие пациента получили серьёзные повреждения, то и в дальнейшем инфекции будут переноситься сложнее, особенно когда человек не успел восстановиться. Однако достоверных данных об этом пока нет, заметила Ярцева.

"Если человек ещё не успел восстановиться и сразу заболевает, например гриппом, предполагаю, что он может более ярко болеть, тяжелее переносить инфекцию", — подчеркнула иммунолог.

Ярцева добавила, что коронавирус, как и любой другой вирус, влияет на иммунную систему человека, которая после болезни приобретает новые, более сильные свойства и укрепляется. Врач также напомнила о важности вакцинации не только против ковида, но и против гриппа.