Набиуллина предрекла постепенное вытеснение доллара другими валютами
При этом глава Центробанка отметила, что такие вещи не происходят резко.
Председатель Центрального банка РФ (Банка России) Эльвира Набиуллина. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Роль доллара на рынке пока остаётся большой, однако интерес к американской валюте будет со временем сокращаться в пользу других валют, например евро. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.
"Мы постоянно раскрываем информацию, какая у нас структура золотовалютных резервов. У нас произошло уменьшение долларов не только по линии ФНБ, но и в целом в золотовалютных резервах. В 2018 году мы достаточно существенно меняли структуру ЗВР и уменьшили долю доллара, учитывая не только экономические, финансовые соображения, но и геополитические, в том числе санкционные риски", — объяснила Набиуллина.
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Глава ЦБ добавила, что бизнес тоже постепенно переходит на другие валюты. Так, доля евровых контрактов постепенно увеличивается. Вместе с тем роль доллара в номинации контрактов ещё очень большая, нужны многие годы для изменения ситуации.
"Если посмотреть на историю, как, например, менялась судьба предыдущей резервной валюты — британского фунта, то это тоже происходило в течение нескольких десятилетий", — подчеркнула глава регулятора.
Ранее Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции в четвёртом квартале. Она отметила, что нельзя повлиять на факторы, которые вызвали инфляцию, — на мировые цены на зерно и сталь. Но можно оказать влияние на то, в какой степени возросшие издержки переносятся в цены.
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