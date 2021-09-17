Набиуллина предрекла постепенное вытеснение доллара другими валютами

Роль доллара на рынке пока остаётся большой, однако интерес к американской валюте будет со временем сокращаться в пользу других валют, например евро. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

"Мы постоянно раскрываем информацию, какая у нас структура золотовалютных резервов. У нас произошло уменьшение долларов не только по линии ФНБ, но и в целом в золотовалютных резервах. В 2018 году мы достаточно существенно меняли структуру ЗВР и уменьшили долю доллара, учитывая не только экономические, финансовые соображения, но и геополитические, в том числе санкционные риски", — объяснила Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что бизнес тоже постепенно переходит на другие валюты. Так, доля евровых контрактов постепенно увеличивается. Вместе с тем роль доллара в номинации контрактов ещё очень большая, нужны многие годы для изменения ситуации.

"Если посмотреть на историю, как, например, менялась судьба предыдущей резервной валюты — британского фунта, то это тоже происходило в течение нескольких десятилетий", — подчеркнула глава регулятора.