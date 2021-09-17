Псаки ответила на вопрос об участившемся кашле у Байдена

Участившиеся приступы кашля у президента США Джо Байдена не повод для беспокойства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель Белого дома отметила, что американского лидера всегда в поездках сопровождает и регулярно осматривает врач.

"Здесь нет причин для беспокойства", — подчеркнула Псаки.