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Псаки ответила на вопрос об участившемся кашле у Байдена

Представитель Белого дома отметила, что американского лидера всегда в поездках сопровождает и регулярно осматривает врач.

17 сентября, 01:39

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Фото © ТАСС / AP

Участившиеся приступы кашля у президента США Джо Байдена не повод для беспокойства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель Белого дома отметила, что американского лидера всегда в поездках сопровождает и регулярно осматривает врач.

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"Здесь нет причин для беспокойства", — подчеркнула Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что у кашля могут быть разные причины — к примеру, это может быть обычная простуда или необходимость прочистить горло во время выступления.

Ранее Псаки прокомментировала подозрения на "гаванский синдром" у госслужащих в Ханое.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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