Псаки ответила на вопрос об участившемся кашле у Байдена
Представитель Белого дома отметила, что американского лидера всегда в поездках сопровождает и регулярно осматривает врач.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Фото © ТАСС / AP
Участившиеся приступы кашля у президента США Джо Байдена не повод для беспокойства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Представитель Белого дома отметила, что американского лидера всегда в поездках сопровождает и регулярно осматривает врач.
"Здесь нет причин для беспокойства", — подчеркнула Псаки.
Пресс-секретарь добавила, что у кашля могут быть разные причины — к примеру, это может быть обычная простуда или необходимость прочистить горло во время выступления.
Комментариев: 0