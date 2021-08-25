Псаки прокомментировала подозрения на "гаванский синдром" у госслужащих в Ханое

Данные о случаях проявления "гаванского синдрома" у американских госслужащих во Вьетнаме власти США пока не подтверждают при всём серьёзном отношении к сообщениям по этой теме. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Конечно, мы серьёзно относимся ко всем сообщениям о случаях "гаванского синдрома". На данный момент это не подтверждённый случай", — сказала она в ходе брифинга.

Утром 24 августа вице-президент США Камала Харрис отложила на несколько часов вылет во Вьетнам на фоне появления информации о том, что там недавно мог произойти "аномальный инцидент, связанный со здоровьем" американских госслужащих, сообщает Посольство США в Ханое. Как пишет журналист телекомпании NBC Джош Ледерман у себя в "Твиттере", по меньшей мере двое американских госслужащих испытывали в последние дни симптомы "гаванского синдрома". После тщательной оценки было принято решение продолжить поездку вице-президента.

Ранее Лайф сообщал, что дипломаты США в Германии пожаловались на симптомы "гаванского синдрома". Тошнота, головная боль и боли в ушах, бессонница, усталость, заторможенность якобы стали проявляться у сотрудников в последние месяцы.

О "гаванском синдроме" стало известно несколько лет назад. В 2017 году сообщалось, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на дипломатов в стране. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. В 2018 году сотрудники американской дипмиссии в Китае пожаловались на те же симптомы, что и на Кубе.