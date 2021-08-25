Масштабный бюджетный план на $3,5 трлн утвердила Палата представителей США

Пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнётся 1 октября) в размере 3,5 трлн долларов был одобрен Палатой представителей Конгресса США.

Нормативным актом предусмотрены налоговые послабления производителям, которые используют исключительно чистые источники энергии. Также прописана программа по облегчению доступа к высшему образованию, увеличение расходов на здравоохранение, образование и охрану окружающей среды.

В поддержку пакета проголосовало 220 членов нижней палаты, против — 212. Голоса разделились по партийной линии, ни один республиканец не поддержал инициативу. В начале августа Сенат Конгресса США также проголосовал за этот пакет.