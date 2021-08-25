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    Масштабный бюджетный план на $3,5 трлн утвердила Палата представителей США

    Голоса разделились по партийной линии, ни один республиканец не поддержал инициативу.

    24 августа, 21:18
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнётся 1 октября) в размере 3,5 трлн долларов был одобрен Палатой представителей Конгресса США.

    Нормативным актом предусмотрены налоговые послабления производителям, которые используют исключительно чистые источники энергии. Также прописана программа по облегчению доступа к высшему образованию, увеличение расходов на здравоохранение, образование и охрану окружающей среды.

    В поддержку пакета проголосовало 220 членов нижней палаты, против — 212. Голоса разделились по партийной линии, ни один республиканец не поддержал инициативу. В начале августа Сенат Конгресса США также проголосовал за этот пакет.

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    А ранее Россия сократила вложения в ценные бумаги США до 3,8 млрд долларов. Крупнейшим держателем американских ценных бумаг является Япония — 1,26 триллиона долларов. На втором месте Китай — 1,07 триллиона.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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