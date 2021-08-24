"Память плохая": Сатирик Семён Альтов рассказал, как три раза знакомился с будущей женой
С супругой они живут уже более полувека и, по словам писателя, до сих пор любят друг друга.
Семён Альтов. Фото © ТАСС / Алексей Смышляев
Писатель-сатирик, драматург и заслуженный деятель искусств России Семен Альтов признался, что три раза знакомился с девушкой, которая затем стала его женой. Он шутит, что у него "память плохая".
В беседе с газетой "Петербургский дневник" Альтов рассказал, что первые два раза, когда пытался познакомится, были не удачными. А вот в третий раз пара практически сразу заговорила о браке.
"Со своей будущей женой мы знакомились трижды с интервалом примерно год. Просто у меня плохая память, и я забывал, что уже встречал эту красивую девушку. В первый раз я ее куда-то пригласил, она пришла, но я ее не нашел. Второй раз уже не помню, что у нас там не получилось. В третий раз мы встретились у друзей, посчитали количество попыток познакомиться, решили, что уже достаточно, и можно переходить к семейной жизни", – признаётся писатель.
Сочетались браком они в том же ЗАГСе, что и расписывались родители жены, на Петроградской стороне. Отпраздновали в столовой с 20-30 гостями.
"Мы вместе уже более 50 лет, и, конечно, как и у всех пар, у нас были проблемы, но благодаря терпению и чувству юмора мы все преодолели и до сих пор любим друг друга", – признался Альтов.
А ранее российский футболист Павел Мамаев заявил, что ни разу не пожалел о решении развестись с женой. Их брак распался весной текущего года после того, как супруга обвинила его в измене.
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