Писатель-сатирик, драматург и заслуженный деятель искусств России Семен Альтов признался, что три раза знакомился с девушкой, которая затем стала его женой. Он шутит, что у него "память плохая".

В беседе с газетой "Петербургский дневник" Альтов рассказал, что первые два раза, когда пытался познакомится, были не удачными. А вот в третий раз пара практически сразу заговорила о браке.

"Со своей будущей женой мы знакомились трижды с интервалом примерно год. Просто у меня плохая память, и я забывал, что уже встречал эту красивую девушку. В первый раз я ее куда-то пригласил, она пришла, но я ее не нашел. Второй раз уже не помню, что у нас там не получилось. В третий раз мы встретились у друзей, посчитали количество попыток познакомиться, решили, что уже достаточно, и можно переходить к семейной жизни", – признаётся писатель.

Сочетались браком они в том же ЗАГСе, что и расписывались родители жены, на Петроградской стороне. Отпраздновали в столовой с 20-30 гостями.

"Мы вместе уже более 50 лет, и, конечно, как и у всех пар, у нас были проблемы, но благодаря терпению и чувству юмора мы все преодолели и до сих пор любим друг друга", – признался Альтов.