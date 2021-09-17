В правительстве поддержали создание газохимических заводов на Ямал

Газохимические производства, которые будут перерабатывать газ с Ямала, лучше размещать на этом полуострове. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на брифинге в рамках Тюменского нефтегазового форума

"Абсолютно ясно, что желательно делать газохимию там, где ведется добыча. Пока нет решения (о месте размещения газохимических производств — Прим. Лайфа), оно будет приниматься в зависимости от экономической целесообразности", — пояснил Борисов.

Вице-премьер добавил, что вопросы транспортировки сырья для последующей переработки в других регионах тоже рассматриваются, но пока нет решения о месте о размещения газохимических производств. Оно будет приниматься с учётом экономической целесообразности, подчеркнул зампред правительства.

Также Борисов заявил, что структурный сдвиг экономики в область более глубокой переработки актуален. По его словам, для российских предприятий один из основных путей развития заключается в углублении технологических переделов и переходе к выпуску продукции с новой добавленной стоимостью.