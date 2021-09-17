В правительстве поддержали создание газохимических заводов на Ямал
Вопросы транспортировки сырья для последующей переработки в других регионах тоже рассматриваются, отметил вице-премьер Юрий Борисов.
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Газохимические производства, которые будут перерабатывать газ с Ямала, лучше размещать на этом полуострове. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на брифинге в рамках Тюменского нефтегазового форума
"Абсолютно ясно, что желательно делать газохимию там, где ведется добыча. Пока нет решения (о месте размещения газохимических производств — Прим. Лайфа), оно будет приниматься в зависимости от экономической целесообразности", — пояснил Борисов.
Вице-премьер добавил, что вопросы транспортировки сырья для последующей переработки в других регионах тоже рассматриваются, но пока нет решения о месте о размещения газохимических производств. Оно будет приниматься с учётом экономической целесообразности, подчеркнул зампред правительства.
Также Борисов заявил, что структурный сдвиг экономики в область более глубокой переработки актуален. По его словам, для российских предприятий один из основных путей развития заключается в углублении технологических переделов и переходе к выпуску продукции с новой добавленной стоимостью.
Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон пожаловался на плохое качество российского оборудования для "Ямала СПГ". Он отметил, что у компании будут претензии к поставщикам деталей, в том числе и финансовые.
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