Суд вынес приговоры сбежавшим из ИВС в Истре вместе с киллером Мавриди
По данным прокуратуры, участники преступной группы совершили десяток краж и два грабежа.
Александр Бутнару (слева), Денис Грозаву (в центре снизу), Николай Тетеря (в центре сверху) Иван Цуркану (справа) Фото © МВД
Истринский городской суд Московской области вынес приговор четырём мужчинам, которые в августе сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) вместе с Александром Мавриди, обвиняемым в убийстве бизнесмена, владельца заводов "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимира Маругова. Об этом сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что Александра Бутнару, Николая Тетерю, Ивана Цуркану и Дениса Грозаву признали виновными в краже, грабеже и хищении либо вымогательстве оружия. Начальник отдела взаимодействия со СМИ Московской областной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила, что наибольший срок (11 колонии строгого режима) получил Бутнару, который признали организатором преступной группы. Ещё двое обвиняемых приговорены к 6 годам колонии общего режима. Четвёртый злоумышленник проведёт 6 лет и 11 месяцев в колонии строгого режима. По данным прокуратуры, преступники совершили десяток краж и два грабежа.
Суд установил, что Бутнару в 2018 году создал группу из торговцев строительного рынка в подмосковной деревне Глазово. Они совершали преступления в Московской и Тверской областях, выбирая дома состоятельных людей. Обвинение, которое запрашивало для Бутнару 13 лет колонии, примет решение об обжаловании приговора после его изучения.
Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля" — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки.
11 августа полиция задержала первых двух сбежавших — 34-летнего Ивана Цуркану и 35-летнего Дениса Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега — Николай Тетеря — сам сдался полиции. 18 августа стало известно о задержании четвёртого арестанта — Александра Бутнару. За помощь в поимке Мавриди обещали полтора миллиона рублей. О его задержании стало известно 13 сентября 2021 года.
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