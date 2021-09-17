Суд вынес приговоры сбежавшим из ИВС в Истре вместе с киллером Мавриди

Истринский городской суд Московской области вынес приговор четырём мужчинам, которые в августе сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) вместе с Александром Мавриди, обвиняемым в убийстве бизнесмена, владельца заводов "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимира Маругова. Об этом сообщает "Коммерсант".



Отмечается, что Александра Бутнару, Николая Тетерю, Ивана Цуркану и Дениса Грозаву признали виновными в краже, грабеже и хищении либо вымогательстве оружия. Начальник отдела взаимодействия со СМИ Московской областной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила, что наибольший срок (11 колонии строгого режима) получил Бутнару, который признали организатором преступной группы. Ещё двое обвиняемых приговорены к 6 годам колонии общего режима. Четвёртый злоумышленник проведёт 6 лет и 11 месяцев в колонии строгого режима. По данным прокуратуры, преступники совершили десяток краж и два грабежа.