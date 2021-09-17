Пять человек стали жертвами ДТП под Воронежем

В Воронежской области пять человек погибли в результате ДТП. Об этом сообщила пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

Авария произошла в Панинском районе на 283 км автодороги Р-298 "Курск — Саратов". Направлявшийся в город Анна грузовой автомобиль врезался в стоящие Volvo и Ford Fusion. Пять человек погибли и двое пострадали.