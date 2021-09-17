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Пять человек стали жертвами ДТП под Воронежем

Среди погибших ребёнок в возрасте шести-семи лет.

17 сентября, 03:53
<p>Фото © <a href="https://36.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4563058" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Воронежской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронежской области пять человек погибли в результате ДТП. Об этом сообщила пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

Авария произошла в Панинском районе на 283 км автодороги Р-298 "Курск — Саратов". Направлявшийся в город Анна грузовой автомобиль врезался в стоящие Volvo и Ford Fusion. Пять человек погибли и двое пострадали.

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"По предварительной информации, среди погибших ребёнок в возрасте шести-семи лет", — приводит слова Куликовой ТАСС.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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