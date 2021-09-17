Президент США Джо Байден жёстко раскритиковал богатых американцев и крупные корпорации, которые в ряде случаев не платят практически никаких налогов со своих доходов. Как утверждает глава Белого дома, речь идёт о сотнях миллиардов долларов налогов.

"99% работающих людей платят налоги, которые они должны платить, но всё устроено совсем иначе для людей, у которых есть десятки миллионов долларов. Они играют по другим правилам и часто они сами не являются наёмными работниками, поэтому Служба внутренних доходов не знает, сколько они зарабатывают, и не может установить, жульничают ли они", — отметил американский лидер в эфире телеканала CNBC.

По словам Байдена, богатые американцы каждый год уклоняются от уплаты налогов на сумму около 160 миллиардов долларов. Политик также добавил, что 55 наиболее успешных корпораций в Штатах заплатили ноль долларов в качестве федерального налога на доходы, которые оцениваются в 40 миллиардов долларов.

Для решения проблемы Байден предлагает наделить Службу внутренних доходов США большими полномочиями и ресурсами, чтобы отслеживать такие случаи. Часть полученных денег, согласно его плану, должна пойти в том числе на развитие инфраструктурных проектов. Американский лидер призвал конгресс поддержать предложенный им ранее план развития страны, а также другие бюджетные предложения.

"Я не собираюсь никого наказывать. Я капиталист. Если вы можете заработать миллион или миллиард долларов, это прекрасно. Благословит вас Бог. Всё, чего я хочу, — чтобы вы платили свою справедливую долю точно так же, как это делает средний класс", — сказал глава Белого дома.