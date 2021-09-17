СМИ: Находящегося в искусственной коме Андрея Звягинцева отключили от аппаратов
По некоторым данным, у знаменитого кинематографиста было 90-процентное поражение лёгких.
Режиссёр Андрей Звягинцев. Фото © ТАСС / Демьянчук Александр
Режиссёра Андрея Звягинцева, которого ранее немецкие врачи ввели в состояние искусственной комы, отключили от аппарата ЭКМО. Об этом пишет kp.ru.
"Врачи готовятся выводить Андрея Звягинцева из искусственной комы. Его отключили от аппаратов. Сколько он пробыл в медикаментозном сне, неизвестно. По некоторым данным, у режиссёра было 90-процентное поражение лёгких", — пишет издание.
Напомним, ранее стало известно, что заразившегося коронавирусом Звягинцева, который находится на лечении в Германии, ввели в состояние медикаментозного сна. По самым благоприятным прогнозам, вернуться в строй кинематографист сможет не раньше следующего года.
Андрей Звягинцев является одним из самых титулованных современных российских режиссёров. Он лауреат Каннского и Венецианского фестивалей, помимо этого два раза был номинирован на "Оскар" и премию британской киноакадемии BAFTA. В 2015 году режиссёр получил "Золотой глобус" за фильм "Левиафан".
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