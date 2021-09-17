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СМИ: Находящегося в искусственной коме Андрея Звягинцева отключили от аппаратов

По некоторым данным, у знаменитого кинематографиста было 90-процентное поражение лёгких.

17 сентября, 04:54
<p>Режиссёр Андрей Звягинцев. Фото © ТАСС / Демьянчук Александр</p>

Режиссёр Андрей Звягинцев. Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Режиссёра Андрея Звягинцева, которого ранее немецкие врачи ввели в состояние искусственной комы, отключили от аппарата ЭКМО. Об этом пишет kp.ru.

"Врачи готовятся выводить Андрея Звягинцева из искусственной комы. Его отключили от аппаратов. Сколько он пробыл в медикаментозном сне, неизвестно. По некоторым данным, у режиссёра было 90-процентное поражение лёгких", — пишет издание.

Бывшая жена Андрея Звягинцева рассказала о состоянии режиссёра

Бывшая жена Андрея Звягинцева рассказала о состоянии режиссёра

Напомним, ранее стало известно, что заразившегося коронавирусом Звягинцева, который находится на лечении в Германии, ввели в состояние медикаментозного сна. По самым благоприятным прогнозам, вернуться в строй кинематографист сможет не раньше следующего года.

Андрей Звягинцев является одним из самых титулованных современных российских режиссёров. Он лауреат Каннского и Венецианского фестивалей, помимо этого два раза был номинирован на "Оскар" и премию британской киноакадемии BAFTA. В 2015 году режиссёр получил "Золотой глобус" за фильм "Левиафан".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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