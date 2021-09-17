СМИ: Находящегося в искусственной коме Андрея Звягинцева отключили от аппаратов

Режиссёра Андрея Звягинцева, которого ранее немецкие врачи ввели в состояние искусственной комы, отключили от аппарата ЭКМО. Об этом пишет kp.ru.

"Врачи готовятся выводить Андрея Звягинцева из искусственной комы. Его отключили от аппаратов. Сколько он пробыл в медикаментозном сне, неизвестно. По некоторым данным, у режиссёра было 90-процентное поражение лёгких", — пишет издание.

Напомним, ранее стало известно, что заразившегося коронавирусом Звягинцева, который находится на лечении в Германии, ввели в состояние медикаментозного сна. По самым благоприятным прогнозам, вернуться в строй кинематографист сможет не раньше следующего года.