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Правительство РФ утвердило праздничные выходные в 2022 году

Так, новогодние праздники продлятся девять дней, а майские — восемь дней с перерывом с 4 по 6 мая.

17 сентября, 05:30

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Фото © Telegram / Правительство РФ

Фото © Telegram / Правительство РФ

Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год — всего россиян ждут 27 праздничных выходных. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.

Так, новогодние праздники в январе 2022 года продлятся с 1-го по 9-е число включительно, при этом выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Далее россияне будут отдыхать 23 февраля, а в марте выходными днями станут 6, 7 и 8, при этом 5 марта (суббота) будет рабочим днём.

Россиянам раскрыли "календарь скидок" на смартфоны и ноутбуки

Россиянам раскрыли "календарь скидок" на смартфоны и ноутбуки

Майские праздники в следующем году будут продолжаться в общей сложности восемь дней, но с перерывом — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая включительно. В июне праздничными нерабочими днями станут 11-е, 12-е и 13-е числа месяца. А следующие длинные выходные ждут россиян уже в ноябре — с 4-го по 6-е число.

Ранее россиянам рассказали, как выгодно забронировать тур на новогодние праздники. Так как спрос на путешествия сегодня выше, чем обычно, скидок можно не дождаться, предупредил эксперт.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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