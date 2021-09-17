Правительство РФ утвердило праздничные выходные в 2022 году

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Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год — всего россиян ждут 27 праздничных выходных. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.

Так, новогодние праздники в январе 2022 года продлятся с 1-го по 9-е число включительно, при этом выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Далее россияне будут отдыхать 23 февраля, а в марте выходными днями станут 6, 7 и 8, при этом 5 марта (суббота) будет рабочим днём.

Майские праздники в следующем году будут продолжаться в общей сложности восемь дней, но с перерывом — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая включительно. В июне праздничными нерабочими днями станут 11-е, 12-е и 13-е числа месяца. А следующие длинные выходные ждут россиян уже в ноябре — с 4-го по 6-е число.