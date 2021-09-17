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В Москве, Петербурге и центральной России открылись избирательные участки

В столице помимо выборов в Госдуму состоятся довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино

17 сентября, 05:20

Фото © ТАСС / Сергей Красноухов

В 08:00 в Москве и Центральной России открылись избирательные участки на выборах в Госдуму.

В столице помимо выборов в нижнюю палату парламента пройдут довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Всего функционирует более 3,6 тысячи избирательных участков. Они будут работать с 08:00 до 20:00 в течение всех трёх дней, отведённых на голосование.

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В Подмосковье открылось свыше четырёх тысяч участков. Там также выбирают депутатов областного парламента. В Санкт-Петербурге тоже состоятся выборы региональных депутатов. В Северной столице открыты 1940 "постоянных" избирательных участков.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

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За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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