В Москве, Петербурге и центральной России открылись избирательные участки

В 08:00 в Москве и Центральной России открылись избирательные участки на выборах в Госдуму.

В столице помимо выборов в нижнюю палату парламента пройдут довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Всего функционирует более 3,6 тысячи избирательных участков. Они будут работать с 08:00 до 20:00 в течение всех трёх дней, отведённых на голосование.

В Подмосковье открылось свыше четырёх тысяч участков. Там также выбирают депутатов областного парламента. В Санкт-Петербурге тоже состоятся выборы региональных депутатов. В Северной столице открыты 1940 "постоянных" избирательных участков.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.