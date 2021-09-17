Вице-премьер Трутнев проголосовал на выборах в Госдуму на участке в Чите

Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Для этого он посетил участок № 142 в Чите, сообщает ТАСС.

"Мне кажется, что я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, это моя работа. Я здесь бываю во всех регионах, для меня это действительно важно очень", — отметил Трутнев в беседе с журналистами.

По мнению вице-премьера, подготовка к выборам, которая, по его словам, заключается в строительстве новых школ, больниц и детских садов, а также в реализации многочисленных новых проектов, и является процессом развития Дальнего Востока.

Сейчас Трутнев находится с рабочей поездкой в Забайкальском крае, где и воспользовался возможностью отдать свой голос на выборах депутатов нижней палаты парламента. Отметим, что на территории ДФО в эти дни, кроме прочего, проходят выборы депутатов парламентов пяти регионов и местного самоуправления, а также голосование за кандидатов в губернаторы Хабаровского края, важность которого особенно отметил вице-премьер.

"Я очень надеюсь, что в Хабаровске изберут достойного главу, что мы вместе будем работать, будем заниматься развитием этого крупнейшего центра на Дальнем Востоке", — сказал Трутнев.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.