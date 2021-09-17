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В "Единой России" рассказали о высоком интересе к выборам избирателей в Сибири

Депутат Госдумы Виктор Игнатов отметил, что особое оживление наблюдалось перед открытием избирательных участков. По его словам, жалоб на какие-либо нарушения не было зафиксировано.

17 сентября, 06:25
<p>Фото © <a href="https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-na-izbiratelnyh-uchastkah-v-sibiri-lyudi-proyavlyayut-povyshennyj-interes-k-golosovaniyu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Er.ru</a></p>

Фото © Er.ru

В Сибирском федеральном округе (СФО) все избирательные участки открылись вовремя. Как сообщил руководитель Сибирского межрегионального координационного совета "Единой России" депутат Госдумы Виктор Игнатов, голосование проходит в штатном режиме.

"Последними в СФО свои двери открыли избирательные участки в Омской области. На всех участках соблюдаются установленные санитарно-эпидемиологические меры. Я лично уже осмотрел, как идёт голосование на двух участках в городе Купино Новосибирской области. Особое оживление наблюдалось перед открытием, ближе к 8:00 по местному времени", — пояснил Игнатов, добавив, что каких-либо жалоб о нарушениях не было зафиксировано.

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Отметим, что в Омской области, где проходят выборы депутатов Госдумы и Заксобрания, а также довыборы в представительные органы муниципальных районов, для участия в голосовании зарегистрировано более 1,5 миллиона человек.

В соседней Новосибирской области численность человек на избирательных участках превышает уже тысячу. Для голосования было изготовлено 4,3 миллиона бюллетеней. В это же время в Иркутской области выбирают депутатов Госдумы, областного Заксобрания по одномандатным избирательным округам, муниципальных дум, а также 46 глав и четырёх мэров. Там задействовано почти две тысячи избирательных участков.

В Москве, Петербурге и Центральной России открылись избирательные участки

В Москве, Петербурге и Центральной России открылись избирательные участки

В Томской области нынешним утром открылось 769 участков. Местные жители выбирают депутатов Госдумы, а также членов законодательной думы области. В Хакасии заработало 388 избирательных участков на территории 13 муниципальных образований. Помимо прочих наблюдателей на выборах присутствует около 1500 представителей от "Единой России".

Тем временем в Алтайском крае за ходом голосования следит более четырёх тысяч наблюдателей от Общественной палаты региона, более 1880 — от ЕР. В Кузбассе открыло свои двери 1676 избирательных участков. В регионе выбирают депутатов Госдумы, а также проходят выборы в областное Заксобрание.

Добавим, что на территории Красноярского края работает 2135 избирательных участков. Там параллельно с выборами в федеральный парламент также идёт голосование за кандидатов в Заксобрание региона. На Алтае зарегистрировалось в качестве избирателей более 162 тысяч человек, а жители Тувы вместе с думскими депутатами сейчас досрочно выбирают председателя правительства республики, а также участвуют в довыборах в представительные органы городских и сельских поселений.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

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За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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