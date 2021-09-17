В ОП объяснили очереди на избирательных участках активной гражданской позицией россиян

Очереди на некоторых избирательных участках сложились из-за активной гражданской позиции граждан. Об этом заявил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) РФ Максим Григорьев.

"Долгое время в западных СМИ раздувался образ России как страны апатичных избирателей, которые не хотят участвовать в выборах. Сейчас эти СМИ удивлены, как многие россияне идут голосовать и понимают, что это гражданский их долг", — приводит его слова агентство "Рапси".

Григорьев заметил, что в первый день голосования на участки приходят семьи с детьми, которые хотят высвободить субботу и воскресенье, а некоторые коммерческие предприятия вообще отпустили своих сотрудников на весь день, чтобы те смогли отдать голоса. Но есть и такие избиратели, которые хотят проголосовать до начала работы, указал глава Координационного совета. Среди них — сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и коммунальных служб.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.