В России выявили ещё 19 905 случаев ковида — это максимум с 22 августа

За сутки в России выявили 19 905 пациентов с коронавирусом — это максимум с 22 августа. Кроме того, возросло суточное число случаев в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

Так, в столице зарегистрировали ещё 2537 заболевших — это самое высокое значение с 8 августа. В Санкт-Петербурге выявили 1738 инфицированных — это максимум с 14 августа.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено 7 234 425 заболевших, 196 626 пациентов умерло, 6 469 017 — полностью выздоровело.