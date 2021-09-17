В России выявили ещё 19 905 случаев ковида — это максимум с 22 августа
Всего с начала эпидемии в целом по стране выявлено 7 234 425 заболевших.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
За сутки в России выявили 19 905 пациентов с коронавирусом — это максимум с 22 августа. Кроме того, возросло суточное число случаев в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.
Так, в столице зарегистрировали ещё 2537 заболевших — это самое высокое значение с 8 августа. В Санкт-Петербурге выявили 1738 инфицированных — это максимум с 14 августа.
Всего с начала эпидемии в стране выявлено 7 234 425 заболевших, 196 626 пациентов умерло, 6 469 017 — полностью выздоровело.
А ранее главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что четвёртая волна коронавируса в нашей стране может начаться в конце сентября — начале октября. Похожий прогноз озвучил также кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков. По его мнению, число заболевших коронавирусом россиян начнёт расти к концу сентября, а новая волна ковида начнётся уже с октября.
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