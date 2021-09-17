НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России выявили ещё 19 905 случаев ковида — это максимум с 22 августа

Всего с начала эпидемии в целом по стране выявлено 7 234 425 заболевших.

17 сентября, 08:24
<p>Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин </p>

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

За сутки в России выявили 19 905 пациентов с коронавирусом — это максимум с 22 августа. Кроме того, возросло суточное число случаев в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

Так, в столице зарегистрировали ещё 2537 заболевших — это самое высокое значение с 8 августа. В Санкт-Петербурге выявили 1738 инфицированных — это максимум с 14 августа.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено 7 234 425 заболевших, 196 626 пациентов умерло, 6 469 017 — полностью выздоровело.

Песков: О новом локдауне в России речи не идёт

Песков: О новом локдауне в России речи не идёт

А ранее главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что четвёртая волна коронавируса в нашей стране может начаться в конце сентября — начале октября. Похожий прогноз озвучил также кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков. По его мнению, число заболевших коронавирусом россиян начнёт расти к концу сентября, а новая волна ковида начнётся уже с октября.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Путин: Россия направила более 3 трлн рублей на поддержку граждан и экономики в пандемию

сегодня в 08:16

В ОП объяснили очереди на избирательных участках активной гражданской позицией россиян

сегодня в 08:31

Стал известен девиз зимней Олимпиады 2022 года в Пекине

сегодня в 08:29

СМИ сообщили о возможном визите замгоссекретаря США Нуланд в Москву

сегодня в 08:28

Порядка 100 тысяч наблюдателей находятся на участках на выборах в Госдуму

сегодня в 08:20

Новости партнеров

Layer 1