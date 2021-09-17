Путин: Россия направила более 3 трлн рублей на поддержку граждан и экономики в пандемию

Россия выделила более трёх триллионов рублей на исправление последствий пандемии коронавируса в экономике страны и поддержку граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия направила порядка трёх триллионов рублей, а это более 4,5% ВВП страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего", — сказал глава государства в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Пандемия привела к сокращению международной торговли и спровоцировала волатильность на финансовых и сырьевых рынках, ограничила инвестиционные потоки, заметил российский лидер. Кризисное состояние мировой экономики вызвало рост безработицы и уровня бедности, и всё это сказалось на экономических связях государств ШОС. Однако сегодня есть основания полагать, что мы можем исправить ситуацию и вывести сотрудничество на прежний уровень и даже укрепить его, добавил Путин.

Ключевым инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста РФ считает цифровизацию и более широкое использование чистых технологий и других инновационных решений во всех сферах жизни, включая государственное управление, транспорт, связь, заметил Путин.