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Путин: Россия направила более 3 трлн рублей на поддержку граждан и экономики в пандемию

Также глава государства обозначил ключевые инструменты для дальнейшего стимулирования экономического роста.

17 сентября, 08:16
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Россия выделила более трёх триллионов рублей на исправление последствий пандемии коронавируса в экономике страны и поддержку граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия направила порядка трёх триллионов рублей, а это более 4,5% ВВП страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего", — сказал глава государства в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Пандемия привела к сокращению международной торговли и спровоцировала волатильность на финансовых и сырьевых рынках, ограничила инвестиционные потоки, заметил российский лидер. Кризисное состояние мировой экономики вызвало рост безработицы и уровня бедности, и всё это сказалось на экономических связях государств ШОС. Однако сегодня есть основания полагать, что мы можем исправить ситуацию и вывести сотрудничество на прежний уровень и даже укрепить его, добавил Путин.

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Ключевым инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста РФ считает цифровизацию и более широкое использование чистых технологий и других инновационных решений во всех сферах жизни, включая государственное управление, транспорт, связь, заметил Путин.

А ранее Владимир Путин поручил обеспечить устойчивый и долгосрочный рост экономики. По словам российского лидера, важно, чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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