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Космонавт Олег Кононенко проголосовал на выборах в Госдуму и Мособлдуму

Отдавая голос, избиратель поддерживает благосостояние страны, стабильное развитие ракетно-космической отрасли и будущее наших семей, отметил Герой России.

17 сентября, 08:08
<p>Фото © <a href="https://t.me/tv360/65561" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал телеканала "360"</a></p>

Фото © Телеграм-канал телеканала "360"

Известный космонавт, Герой России Олег Кононенко принял участие в голосовании по выбору депутатов Госдумы и Мособлдумы в подмосковном Королёве. Сегодня там свои двери открыло 122 избирательных участка.

"В эти три дня все мы обязаны реализовать своё конституционное право и сделать выбор. Участвуя в этом голосовании, у нас есть возможность поддержать благосостояние нашей страны, стабильное развитие ракетно-космической отрасли, ну и будущее наших семей", — сказал Кононенко.

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Стоит отметить, что он всегда проявляет активную гражданскую позицию и никогда не пропускает выборы. Находясь на орбите, Кононенко несколько раз голосовал через доверенное лицо.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.


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За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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