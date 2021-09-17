Космонавт Олег Кононенко проголосовал на выборах в Госдуму и Мособлдуму

Известный космонавт, Герой России Олег Кононенко принял участие в голосовании по выбору депутатов Госдумы и Мособлдумы в подмосковном Королёве. Сегодня там свои двери открыло 122 избирательных участка.

"В эти три дня все мы обязаны реализовать своё конституционное право и сделать выбор. Участвуя в этом голосовании, у нас есть возможность поддержать благосостояние нашей страны, стабильное развитие ракетно-космической отрасли, ну и будущее наших семей", — сказал Кононенко.

Стоит отметить, что он всегда проявляет активную гражданскую позицию и никогда не пропускает выборы. Находясь на орбите, Кононенко несколько раз голосовал через доверенное лицо.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

