Москвичка назвала удобной возможность проголосовать на выборах в любой из трёх дней

Пожилая жительница Москвы — о голосовании на думских выборах. Видео © LIFE

Жительница Москвы Анна Юрковец прокомментировала Лайфу возможность голосования на выборах в Госдуму в течение трёх дней, назвав её удобной.

"Я хочу сказать, что это удобно. Я могу выбрать время для себя удачное и прийти проголосовать лично. Ну а кто не может, у меня муж на даче, он проголосует онлайн", — сказала Юрковец.

Женщина уточнила, что пришла на участок с нормальным настроением, но отметила, что ей сложно было определиться с кандидатами, однако в конце концов жительница столицы сделала выбор.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.