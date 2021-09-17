Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отдал свой голос на выборах депутатов Государственной думы РФ. Об этом сообщается на его официальном сайте.

"В пятницу, 17 сентября, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации", — говорится в релизе.

Пушилин отметил, что у граждан РФ, проживающих в ДНР, впервые появилась возможность проголосовать на думских выборах. Он назвал это "поистине историческим событием".

"Могу сказать за себя: я рад и горд, что такая возможность у нас наконец появилась. Почему это нужно? Всё просто. Мы сегодня и в последующие два дня выбираем своё будущее, будущее своих детей и вообще будущее нашей большой родины — России", — добавил Пушилин.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.