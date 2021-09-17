Более 10% россиян уже проголосовали на выборах онлайн
Электронное голосование проходит в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.
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Более 10% из всех подавших заявления россиян уже успешно проголосовали на выборах онлайн. Об этом сообщил замглавы Минцифры России и главный конструктор ГАС "Выборы" Олег Качанов.
"На 8:45 17 сентября более 10% от общего количества подавших заявления россиян успешно проголосовали", — цитирует его ТАСС.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. При этом электронное голосование на выборах в ГД на федеральной платформе проходит в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Дистанционное голосование в городе Москве проводится на собственной платформе.
За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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