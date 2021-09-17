В Минске первый избиратель проголосовал на выборах в Госдуму РФ сразу после открытия участка
Отмечается, что всего в республике на консульском учёте состоит порядка 60 тысяч российских граждан, которые наделены избирательном правом.
В Минске первый избиратель проголосовал на выборах в Госдуму РФ сразу после открытия участка. Видео © "Sputnik Беларусь"
В Минске в 8:00 открылся избирательный участок в Посольстве РФ, на котором пройдёт голосование на выборах в российскую Госдуму и на региональных выборах, и тут же первый избиратель изъявил желание отдать свой голос. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".
Отмечается, что мужчина, который пришёл к открытию участка, зовут Константин. Он живёт в Белоруссии с 1987 года. Как уточняется, всего в республике на консульском учёте состоит порядка 60 тысяч российских граждан, которые наделены избирательном правом. Согласно законодательству РФ, граждане могут голосовать по заявительному принципу, придя на участок и показав паспорт. При этом не имеет значения, как долго человек находится на территории Белоруссии.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.
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