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Регион
Опубликовано 17 сентября 2021, 09:43

В Минске первый избиратель проголосовал на выборах в Госдуму РФ сразу после открытия участка

Отмечается, что всего в республике на консульском учёте состоит порядка 60 тысяч российских граждан, которые наделены избирательном правом.

В Минске первый избиратель проголосовал на выборах в Госдуму РФ сразу после открытия участка. Видео © "Sputnik Беларусь"

В Минске в 8:00 открылся избирательный участок в Посольстве РФ, на котором пройдёт голосование на выборах в российскую Госдуму и на региональных выборах, и тут же первый избиратель изъявил желание отдать свой голос. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

Отмечается, что мужчину, который пришёл к открытию участка, зовут Константин. Он живёт в Белоруссии с 1987 года. Как уточняется, всего в республике на консульском учёте состоит порядка 60 тысяч российских граждан, которые наделены избирательном правом. Согласно законодательству РФ, граждане могут голосовать по заявительному принципу, придя на участок и показав паспорт. При этом не имеет значения, как долго человек находится на территории Белоруссии.

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Более пяти тысяч москвичей приняли участие в электронном голосовании за 20 минут

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

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Варвара Романова
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