Отмечается, что всего в республике на консульском учёте состоит порядка 60 тысяч российских граждан, которые наделены избирательном правом.

В Минске первый избиратель проголосовал на выборах в Госдуму РФ сразу после открытия участка. Видео © "Sputnik Беларусь"

В Минске в 8:00 открылся избирательный участок в Посольстве РФ, на котором пройдёт голосование на выборах в российскую Госдуму и на региональных выборах, и тут же первый избиратель изъявил желание отдать свой голос. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

Отмечается, что мужчину, который пришёл к открытию участка, зовут Константин. Он живёт в Белоруссии с 1987 года. Как уточняется, всего в республике на консульском учёте состоит порядка 60 тысяч российских граждан, которые наделены избирательном правом. Согласно законодательству РФ, граждане могут голосовать по заявительному принципу, придя на участок и показав паспорт. При этом не имеет значения, как долго человек находится на территории Белоруссии.