Глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Он подчеркнул, что крымские депутаты провели большую и важную работу в части формирования новой законодательной базы в республике и в новом созыве у региона также должны быть достойные представители в главном законодательном органе страны.

"Честные и прозрачные выборы — основа всех позитивных преобразований... Могу заверить, что безопасность, прозрачность и легитимность избирательного процесса обеспечены в полном объёме, для этого приняты все необходимые меры, в том числе антиковидные", — написал Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава региона призвал крымчан проголосовать и не оставаться в стороне, поскольку будущее зависит от выбора людей.