Глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах в Госдуму
Он заверил, что на выборах в регионе обеспечена безопасность, в том числе эпидемиологическая, а также прозрачность и легитимность.
Фото © VK / Сергей Аксёнов
Глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Он подчеркнул, что крымские депутаты провели большую и важную работу в части формирования новой законодательной базы в республике и в новом созыве у региона также должны быть достойные представители в главном законодательном органе страны.
"Честные и прозрачные выборы — основа всех позитивных преобразований... Могу заверить, что безопасность, прозрачность и легитимность избирательного процесса обеспечены в полном объёме, для этого приняты все необходимые меры, в том числе антиковидные", — написал Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава региона призвал крымчан проголосовать и не оставаться в стороне, поскольку будущее зависит от выбора людей.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.
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