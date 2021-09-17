В Чите молодожёны пришли на выборы прямо в день свадьбы. Видео © Telegram / "Алиса в Забайкалье"

В Чите молодожёны решили отдать свои голоса на выборах депутатов Госдумы РФ и муниципальных выборах прямо в день свадьбы. Видео с ответственными избирателями опубликовал телеграм-канал "Алиса в Забайкалье".

На кадрах видно, как жених и невеста в свадебных нарядах берут бюллетени, а затем за руки идут к кабинкам для голосования, где им пришлось ненадолго расстаться.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.