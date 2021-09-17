Дегтярёв проголосовал на выборах главы Хабаровского края и депутатов Госдумы РФ. Видео © Пресс-служба врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отдал свой голос на выборах главы региона и депутатов Госдумы РФ.

"Мы пришли голосовать всей семьёй, всегда с детьми ходим на выборы", — сказал Дегтярёв журналистам.

Он подчеркнул, что для него Хабаровск "не только прописка", ведь в городе учатся трое из его четырёх сыновей. Врио главы региона также отметил, что после голосования снова отправится на работу в правительство края, так как работа не останавливается.

"Мы набрали очень много обязательств перед жителями края на пять – десять лет, их все надо выполнить. Предстоит большая работа Правительства Хабаровского края, всей команды, которая работает во власти и в административных структурах одного из крупнейших регионов нашей страны", — сказал Дегтярёв.

Отметим, что на пост главы региона помимо врио губернатора претендуют также ведущая программ на Первом канале Марина Ким от "Справедливой России — За правду", генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" и пенсионер Владимир Парфёнов от Партии пенсионеров. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.