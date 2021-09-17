Дегтярёв проголосовал на выборах главы Хабаровского края и депутатов Госдумы РФ
Врио губернатора региона пришёл на избирательный участок вместе с семьёй. Он отметил, что для него Хабаровск "не только прописка", ведь в городе учатся трое из его четырёх сыновей.
Дегтярёв проголосовал на выборах главы Хабаровского края и депутатов Госдумы РФ. Видео © Пресс-служба врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отдал свой голос на выборах главы региона и депутатов Госдумы РФ.
"Мы пришли голосовать всей семьёй, всегда с детьми ходим на выборы", — сказал Дегтярёв журналистам.
Он подчеркнул, что для него Хабаровск "не только прописка", ведь в городе учатся трое из его четырёх сыновей. Врио главы региона также отметил, что после голосования снова отправится на работу в правительство края, так как работа не останавливается.
"Мы набрали очень много обязательств перед жителями края на пять – десять лет, их все надо выполнить. Предстоит большая работа Правительства Хабаровского края, всей команды, которая работает во власти и в административных структурах одного из крупнейших регионов нашей страны", — сказал Дегтярёв.
Отметим, что на пост главы региона помимо врио губернатора претендуют также ведущая программ на Первом канале Марина Ким от "Справедливой России — За правду", генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" и пенсионер Владимир Парфёнов от Партии пенсионеров. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.
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