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В "Единой России" рассказали о причинах высокого интереса избирателей к выборам

Сенатор Сергей Перминов отметил, что процедура голосования подготовлена и носит абсолютно легитимный характер. Он также сообщил, что каких-либо существенных нарушений пока не выявлено.

17 сентября, 07:04
<p>Фото © <a href="https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-na-izbiratelnyh-uchastkah-v-sibiri-lyudi-proyavlyayut-povyshennyj-interes-k-golosovaniyu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Er.ru</a></p>

Фото © Er.ru

Первый день голосования, которое проходит по всей России, показывает высокий интерес людей к избирательной кампании. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета "Единой России" сенатор Сергей Перминов.

"Мы видим, что процедура подготовлена. Она носит абсолютно легитимный характер. <...> С учётом того, что сегодня первый из трёх дней голосования, пятница, я считаю, что интерес избирателей к кампании высок", — отметил политический деятель.

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Он также сообщил, что на данный момент каких-либо существенных нарушений не было выявлено. При этом, по его словам, федеральный ситуационный центр ЕР сейчас занимается обработкой пяти сообщений, которым предстоият проверка и юридическая оценка.

"Что касается организации самой процедуры голосования, то комиссии оснащены всем необходимым с точки зрения обеспечения антиковидной безопасности. Система готова на 100%, что на открытии мы и увидели", — добавил он.

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В целом кампания носит высококонкурентный характер, подчеркнул Перминов. По его словам, следствием этого является интерес избирателя к тому, чтобы отдать голос за своего кандидата.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.


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За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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