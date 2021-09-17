Глава Приморья вместе с супругой отдал голос на выборах в Госдуму

Глава Приморья с супругой отдал голос на выборах в Госдуму. Видео © Правительство Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе с супругой Ириной проголосовал на выборах депутатов Госдумы и заксобрания региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Кожемяко отдал свой голос на избирательном участке № 727 по месту прописки и стал одним из первых участников голосования в регионе. Губернатор уточнил, что принимает участие в выборах с 1982 года, когда вернулся из армии.

"Причём делаю это всегда с удовольствием. Помню, раньше всегда ходили голосовать с родителями. Тому, кто первый приходил, давали какие-то подарки, звучали поздравления. Всё это создавало ощущение праздника", — сказал Кожемяко.

Глава региона уточнил, что на участках соблюдаются все правила санитарно-эпидемиологической безопасности, и призвал население выполнить гражданский долг именно 17 сентября, а в выходные отправиться на природу или на дачу.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.