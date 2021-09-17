Андрей Турчак проголосовал на выборах на участке в Петербурге. Видео © телеканал "Санкт-Петербург"

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак проголосовал на выборах в Госдуму. Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", утром он приехал на свой избирательный участок в школе № 537 в Московском районе Санкт-Петербурга.

"Я сегодня здесь, на избирательном участке в своём родном Московском районе, сделал свой выбор. Мне кажется, мой выбор очевиден. Я проголосовал за будущее нашей страны, за её развитие, за развитие своего родного города", — цитирует Турчака РИА "Новости".

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.