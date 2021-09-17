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Названы наиболее популярные имена новорождённых в Москве

Отмечается, что за последние двадцать лет предпочтения молодых родителей в выборе имён особо сильно не поменялись.

17 сентября, 07:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Чаще всего в 2021 году новорождённых малышей в российской столице называли Александрами и Софиями (Софьями). Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Управления ЗАГС Москвы.

Отмечается, что такие имена, как Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил и Артём, оставались в тренде последние 20 лет, а некоторые становились наиболее часто используемыми в определённое время. Так, в 2000 году имя Никита было на втором месте, для мальчиков также часто выбирали имена Алексей и Илья. А в 2010–2015 годах мода на них постепенно ушла, в топе оказались Егор и Кирилл.

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В пресс-службе уточнили, что сейчас распространены такие имена, как Марк (4-е место), Лев (7-е место) и Матвей (9-е место). В текущем году среди классических имён в 2021 году Максим занимает второе место, Михаил — третье, Иван — пятое, Артём — шестое, Даниил — десятое.

Среди женских имён в рейтинге имя Софья (София) было на девятой строчке, а с 2015-го стало самым популярным. Также в этом году часто встречаются имена Алиса, Ева, Виктория, Полина, Варвара, Александра и Анастасия.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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