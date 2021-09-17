Савченко назвала капканом ситуацию со стоимостью газа на Украине

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в очередной раз раскритиковала власти Украины и заявила, что высокие цены на газ приведут к тому, что лидер Незалежной Владимир Зеленский будет завидовать экс-главе государства Виктору Януковичу.



Экс-парламентарий считает, что украинцы не смогут покупать топливо по текущей рыночной стоимости, которая составляет около тысячи долларов за тысячу кубометров. Зеленский, как отметила Савченко, будет обещать не допустить повышения цен на газ для населения, тем самым обязав местные власти оплачивать разницу в стоимости. В итоге те попросту не смогут нормально существовать.

"Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют", — заявила политик в эфире телеканала "Первый независимый".