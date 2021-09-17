Путин сравнил вывод войск США и их союзников из Афганистана с бегством

Президент России Владимир Путин сравнил поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана бегством. Заявление прозвучало в ходе выступления российского лидера в режиме видеоконференции на саммите ШОС.

"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей согласованной линии с учётом тех серьёзных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО", — отметил президент.

К слову, поспешность вывода американских войск из Афганистана Владимир Путин критиковал и ранее. Накануне российский лидер заявил, что из-за этих событий обстановка в зоне ответственности ОДКБ и внешних границ государств — членов организации не только нестабильная, но и несёт риски для безопасности других стран.

Напомним, что уже почти месяц прошёл с момента, когда талибы* вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну.