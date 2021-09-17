Набиуллина раскрыла условия для снижения ключевой ставки
Глава ЦБ РФ отметила, что интерес граждан к банковским вкладам начал повышаться. По её словам, в июле прекратился отток средств физлиц из банков, а в августе уже зафиксировали их приток.
Эльвира Набиуллина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Центробанк РФ может смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) при снижении инфляционных ожиданий и повышении интереса к сбережениям, а для этого нужны привлекательные ставки по вкладам. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках международного банковского форума "Банки России — XXI век".
"Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдёт раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", — сказала Набиуллина.
Она также отметила, что интерес граждан к банковским вкладам начал расти. Так, по её словам, в июле прекратился отток средств физлиц из банков, а уже в августе был зафиксирован их приток. Глава ЦБ РФ выразила надежду, что эту тенденцию поддержит и последнее повышение ключевой ставки.
Ранее Набиуллина анонсировала возврат ставок по вкладам в реально положительную зону. По мнению главы ЦБ, рост процентов на привлечение средств не вызовет трудностей у банков, которые ранее выдавали длинные кредиты по низким ставкам.
Лента новостей
Появились кадры от оцепленного дома подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
сегодня в 07:56
Жители алтайского села приехали к избирательному участку на лошадях и верблюдах
сегодня в 07:52
Москвичка назвала удобной возможность проголосовать на выборах в любой из трёх дней
сегодня в 07:45
Комментариев: 0