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Набиуллина раскрыла условия для снижения ключевой ставки

Глава ЦБ РФ отметила, что интерес граждан к банковским вкладам начал повышаться. По её словам, в июле прекратился отток средств физлиц из банков, а в августе уже зафиксировали их приток.

17 сентября, 08:02
<p>Эльвира Набиуллина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Эльвира Набиуллина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Центробанк РФ может смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) при снижении инфляционных ожиданий и повышении интереса к сбережениям, а для этого нужны привлекательные ставки по вкладам. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках международного банковского форума "Банки России — XXI век".

"Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдёт раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", — сказала Набиуллина.

Набиуллина предрекла постепенное вытеснение доллара другими валютами

Набиуллина предрекла постепенное вытеснение доллара другими валютами

Она также отметила, что интерес граждан к банковским вкладам начал расти. Так, по её словам, в июле прекратился отток средств физлиц из банков, а уже в августе был зафиксирован их приток. Глава ЦБ РФ выразила надежду, что эту тенденцию поддержит и последнее повышение ключевой ставки.

Ранее Набиуллина анонсировала возврат ставок по вкладам в реально положительную зону. По мнению главы ЦБ, рост процентов на привлечение средств не вызовет трудностей у банков, которые ранее выдавали длинные кредиты по низким ставкам.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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