Набиуллина раскрыла условия для снижения ключевой ставки

Центробанк РФ может смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) при снижении инфляционных ожиданий и повышении интереса к сбережениям, а для этого нужны привлекательные ставки по вкладам. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках международного банковского форума "Банки России — XXI век".

"Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдёт раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", — сказала Набиуллина.

Она также отметила, что интерес граждан к банковским вкладам начал расти. Так, по её словам, в июле прекратился отток средств физлиц из банков, а уже в августе был зафиксирован их приток. Глава ЦБ РФ выразила надежду, что эту тенденцию поддержит и последнее повышение ключевой ставки.