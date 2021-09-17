Жители алтайского села приехали к избирательному участку на лошадях и верблюдах

В алтайском селе Жана-Аул в Кош-Агачском районе избиратели прибыли на участок для голосования верхом на верблюдах и лошадях в национальных костюмах. Фото опубликовал телеграм-канал "Алтай-Болтай".

Село расположено практически на границе России и Монголии. В нём зарегистрировано чуть более 500 избирателей — преимущественно они являются представителями казахского этноса.







Как считают жители Жана-Аула, прийти на голосование и сделать выбор важно независимо от того, где находится избирательный участок — в городе или в далёком селе.

Ранее не менее интересный случай произошёл на одном из избирательных участков Читы. Там молодожёны пришли на выборы в день свадьбы. Таким образом, жених и невеста сегодня решили исполнить сразу два гражданских долга.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

