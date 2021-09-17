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Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Минобороны отметил, что традиционно военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах.

17 сентября, 08:03
<p>Фото © ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму на участке, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.

"Для каждого военнослужащего, гражданина нашей страны, участие в выборах по избранию законодательной власти — это важная и ответственная задача. Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна так или иначе строиться по соответствующим законам, которые принимает, в том числе Государственная дума", — рассказал Шойгу журналистам.

Глава Минобороны также выразил надежду, что все граждане придут и все проголосуют. При этом Шойгу отметил, что традиционно военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах, он не сомневается, что и в этот раз голосование пройдёт организованно, активно.

Свыше 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Свыше 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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