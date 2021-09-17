Порядка 100 тысяч наблюдателей находятся на участках на выборах в Госдуму

В данный момент на избирательных участках, где проходят выборы в Госдуму, работает порядка 100 тысяч общественных наблюдателей. Об этом рассказал директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

"Порядка 100 тысяч независимых общественных наблюдателей находятся на избирательных участках. Во всех общественных центрах, общественных штабах, центрах видеонаблюдения по всей стране также находятся наши волонтёры", — сообщил он журналистам.

Григорьев также добавил, что ещё сотни общественных наблюдателей сейчас работают на зарубежных избирательных участках.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.