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СМИ сообщили о возможном визите замгоссекретаря США Нуланд в Москву

Отмечается, что точная дата пока не известна, однако речь может идти о ноябре. Скорее всего, с американским политиком встретятся замглавы МИД РФ Сергей Рябков и Андрей Руденко.

17 сентября, 08:28
<p>Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / Zuma

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая включена в чёрный список в РФ, может посетить Москву этой осенью. Об этом со ссылкой на источники сообщают "Интерфакс" и "Коммерсант".

Отмечается, что точная дата визита пока не известна, однако в переговорах фигурирует ноябрь. Среди собеседников с российской стороны числятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко, сообщает "Коммерсант". Первый курирует отношения с США, а второй — всё постсоветское пространство, включая Украину.

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Кроме того, некоторые из источников издания в Москве не исключают, что Нуланд может также встретиться с нынешним куратором украинского направления в Кремле, заместителем главы Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком.

Ранее Лайф рассказывал, что в США пообещали сделать всё для защиты Украины от России. Если в Госдепартаменте заявляют о такой готовности, то в Пентагоне призывают избегать столкновений с РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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