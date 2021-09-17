СМИ сообщили о возможном визите замгоссекретаря США Нуланд в Москву

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая включена в чёрный список в РФ, может посетить Москву этой осенью. Об этом со ссылкой на источники сообщают "Интерфакс" и "Коммерсант".

Отмечается, что точная дата визита пока не известна, однако в переговорах фигурирует ноябрь. Среди собеседников с российской стороны числятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко, сообщает "Коммерсант". Первый курирует отношения с США, а второй — всё постсоветское пространство, включая Украину.

Кроме того, некоторые из источников издания в Москве не исключают, что Нуланд может также встретиться с нынешним куратором украинского направления в Кремле, заместителем главы Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком.