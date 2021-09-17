Жириновский проголосовал онлайн на выборах. Видео © Соцсети

Глава ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал онлайн на выборах. Процедуру волеизъявления депутат прошёл, когда находился в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Он также продемонстрировал присутствующим процесс участия в дистанционном электронном голосовании.

"Сигнал ушёл, всё, навсегда. И никто к нему не прикоснётся. Это чистота. Это будущее человечества", — отметил Жириновский.

Судя по комментариям депутата, на видео он проголосовал на выборах в Мосгордуму.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.