Путин проголосует онлайн на выборах в Госдуму
По словам Пескова, российский лидер пока не решил, в какой из трёх дней примет участие в волеизъявлении. Ранее глава государства ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания ковидом в его окружении.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин примет участие в волеизъявлении на думских выборах при помощи электронного голосования. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент будет голосовать на электронном голосовании", — сказал представитель Кремля журналистам.
По словам Пескова, российский лидер пока не решил, в какой из трёх дней голосования отдаст голос. Он отметил, что проинформирует, как только об этом будет известно.
Ранее Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь также ранее рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.
За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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