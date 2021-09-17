Путин проголосует онлайн на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин примет участие в волеизъявлении на думских выборах при помощи электронного голосования. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент будет голосовать на электронном голосовании", — сказал представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, российский лидер пока не решил, в какой из трёх дней голосования отдаст голос. Он отметил, что проинформирует, как только об этом будет известно.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.