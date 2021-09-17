НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин проголосует онлайн на выборах в Госдуму

По словам Пескова, российский лидер пока не решил, в какой из трёх дней примет участие в волеизъявлении. Ранее глава государства ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания ковидом в его окружении.

17 сентября, 09:16
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66349/photos/66308" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин примет участие в волеизъявлении на думских выборах при помощи электронного голосования. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент будет голосовать на электронном голосовании", — сказал представитель Кремля журналистам.

В Кремле не знают ни об одном тяжёлом случае ковида в окружении Путина

В Кремле не знают ни об одном тяжёлом случае ковида в окружении Путина

По словам Пескова, российский лидер пока не решил, в какой из трёх дней голосования отдаст голос. Он отметил, что проинформирует, как только об этом будет известно.

Ранее Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь также ранее рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму

Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1