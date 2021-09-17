Губернатор Кировской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Кировской области Игорь Васильев проголосовал на выборах в Госдуму. Видео © Отделение партии "Единая Россия" по Кировской области

Губернатор Кировской области Игорь Васильев проголосовал на выборах в Госдуму в деревне Сунцовы Слободского района. Об этом сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".

Он отметил хорошую организацию работы на избирательном участке, где царят спокойная обстановка, доброжелательная атмосфера, внимательное отношение к избирателям.

"У меня, как у губернатора, одна из задач ещё проверить работу избирательных участков, в первый день отдать свой голос, посмотреть, как всё организовано. Мне кажется, всё на очень достойном уровне и с точки зрения защиты от возможной угрозы пандемии, да и вообще нормально организовано", — сказал Васильев.

Глава региона ещё раз призвал всех граждан РФ прийти на избирательные участки и напомнил о важности голоса каждого.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.