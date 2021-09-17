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Более полумиллиона москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тысяч в секунду.

17 сентября, 09:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Москве возможностью проголосовать онлайн на выборах в Госдуму воспользовалось уже более 500 тысяч человек. Всего же на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировано более двух миллионов жителей столицы.

"В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тысяч в секунду. Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования", — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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