Более полумиллиона москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

В Москве возможностью проголосовать онлайн на выборах в Госдуму воспользовалось уже более 500 тысяч человек. Всего же на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировано более двух миллионов жителей столицы.

"В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тысяч в секунду. Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования", — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.