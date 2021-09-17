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Дочь Шойгу родила ребёнка от фитнес-блогера

"Девочка! Счастливы!" — поделилась Ксения с подписчиками. Имя малышки пока держится в секрете.

17 сентября, 08:56
<p>Ксения Шойгу и Алексей Столяров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT6lJLjg5ST/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stoliarovaleksey</a></p>

Ксения Шойгу и Алексей Столяров. Фото © Instagram / stoliarovaleksey

В семье министра обороны России Сергея Шойгу произошло радостное событие — его дочь Ксения впервые стала мамой. Об этом девушка и её супруг, известный фитнес-блогер Алексей Столяров, рассказали на своих страницах в соцсетях.

"Если что, [родилась] девочка! Ксения и все девушки, вы просто великие! Люблю!" — написал новоиспечённый отец у себя в инстаграме. При этом имя малышки Алексей рассекречивать не стал.

Дочь Сергея Шойгу поделилась редкими фотографиями отца верхом на коне

Дочь Сергея Шойгу поделилась редкими фотографиями отца верхом на коне

Столяров также поделился трогательной фотографией из роддома. В сториз он радостно отметил, что супруга — его герой. В свою очередь Ксения также не стала скрывать от подписчиков радостных эмоций и опубликовала снимок из палаты с надписью "Кто-то уже появился на свет".

Скриншот сториз © Instagram / ksenia_shoigu

Скриншот сториз © Instagram / ksenia_shoigu

Пока счастливую новость о пополнении в семействе министр Шойгу никак не комментировал. Стоит отметить, что сейчас глава Минобороны находится на избирательном участке, где голосует на выборах в Госдуму.

Ксения Шойгу стала президентом Федерации триатлона России

Ксения Шойгу стала президентом Федерации триатлона России

Минувшей весной дочь Шойгу объявила о помолвке и показала обручальное кольцо. Подписчики обрадовались за девушку и пожелали влюблённым счастливых дней совместной жизни. А о том, что глава Минобороны станет дедушкой, стало известно летом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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