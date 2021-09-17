Дочь Шойгу родила ребёнка от фитнес-блогера

В семье министра обороны России Сергея Шойгу произошло радостное событие — его дочь Ксения впервые стала мамой. Об этом девушка и её супруг, известный фитнес-блогер Алексей Столяров, рассказали на своих страницах в соцсетях.

"Если что, [родилась] девочка! Ксения и все девушки, вы просто великие! Люблю!" — написал новоиспечённый отец у себя в инстаграме. При этом имя малышки Алексей рассекречивать не стал.

Столяров также поделился трогательной фотографией из роддома. В сториз он радостно отметил, что супруга — его герой. В свою очередь Ксения также не стала скрывать от подписчиков радостных эмоций и опубликовала снимок из палаты с надписью "Кто-то уже появился на свет".

Скриншот сториз © Instagram / ksenia_shoigu

Пока счастливую новость о пополнении в семействе министр Шойгу никак не комментировал. Стоит отметить, что сейчас глава Минобороны находится на избирательном участке, где голосует на выборах в Госдуму.