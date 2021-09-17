В Кузбассе на думских выборах проголосовала столетняя участница ВОВ

Бабушка рассказала, что за годы Великой Отечественной сдала 11 литров крови. Старшая операционная сестра практически круглые сутки проводила в больнице.

100-летняя участница войны проголосовала на выборах в Думу. Видео © Андрей Загаев

В Анжеро-Судженске Кемеровской области на выборах в Государственную думу проголосовала 100-летняя участница Великой Отечественной войны Наталья Фёдоровна Серебрянникова. Пенсионерка приняла участие в голосовании на дому. На кадрах с места событий она опускает бюллетени в прозрачную урну.

"Надо же проголосовать, чтобы кто-то чем-то занимался, не болтался, хоть бы людям помогали. Мне кажется, те, кого мы выбираем, должны помогать нуждающимся", — отметила Наталья Фёдоровна.

По словам женщины, если россияне выбрали того, кто "только своей родне помогает, для себя, то не хорошо". Она заявила, что депутаты должны быть честными, иначе нужно их выгонять.

"Надо быть честным. Не только к себе, а ко всему народу. Чтобы на него не обижались, что его выбрали, а он ничего не делает. Если тебя выбрали, то будь человеком: помогай людям, а не сиди у себя в кабинете там со своим близким", — заявила пенсионерка.

Наталья Фёдоровна рассказала, что в годы Великой Отечественной войны она служила старшей операционной сестрой 311-го военного госпиталя на советско-китайской границе. За четыре года женщина сдала 11 литров крови и практически круглыми сутками стояла у операционного стола. По окончании войны она продолжила трудиться медицинской сестрой в городской больнице, где проработала более 38 лет.

Ранее москвичка назвала удобной возможность проголосовать на выборах в любой из трёх дней. А те, кто не сможет лично посетить избирательный участок, как её муж, вольны отдать свой голос онлайн, напомнила Анна.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.