Приложение "Навальный" удалили из App Store после бесед с послом США в России

Корпорации Apple и Google в соответствии с российским законодательством удалили из своих магазинов приложений программу "Навальный", размещённую сторонниками ФБК*. При попытке скачать запрещённое приложение пользователям высвечивается сообщение о том, что программа удалена из App Store и Google Play.

По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, приложение было удалено при участии посла США в России Джона Салливана.

"Это сделали сами компании и после целого ряда мероприятий: бесед с послом США в РФ, соответствующих предписаний прокуратуры РФ, соответствующих действий Роскомнадзора, и после состоявшегося вчера заседания временной комиссии по защите госсуверенитета", — приводит его слова РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор готов применить так называемые оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента. Оборотный штраф рассчитывается, исходя из доли выручки от реализации товаров и услуг на соответствующем рынке.

А до этого суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram ещё на 35 миллионов рублей. Компании должны выплатить 21, пять и девять миллионов рублей соответственно. А Роскомнадзор потребовал от "Фейсбука" удаления мошеннической рекламы с символикой "Роскосмоса". В ведомстве напомнили, что для не отреагировавших на запрос юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа размером до четырёх миллионов рублей.