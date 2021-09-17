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В НОМ заявили о росте явки в первый день думских выборов и отсутствии серьёзных нарушений

По мнению ассоциации, это может быть обусловлено желанием граждан завершить дела и спокойно уйти на выходные — "на дачи, за грибами, просто отдохнуть".

17 сентября, 09:14
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

В первый день голосования на выборах в Госдуму уже зафиксировали рост явки избирателей. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод в беседе с "Рапси". Он отметил, что Ситуационный центр НОМ начал мониторинг медиаполя, приём сообщений от наблюдателей и звонков от избирателей с открытием первых участков в Камчатском крае и на Чукотке.

"Судя по анализу сообщений от наблюдателей, которые приходят на карту НОМ, мы фиксируем определённый рост явки в первый день голосования. Это объяснимо: сегодня последний рабочий день, люди стремятся завершить дела и уйти на выходные — на дачи, за грибами, просто отдохнуть", — сказал Брод.

В шести регионах России явка на выборы превысила 30%

В шести регионах России явка на выборы превысила 30%

Он отметил, что в регионах многие работодатели отпустили сотрудников пораньше, так что сегодня ожидается всплеск явки. Кроме того, в соцсетях появляются предположения о возможных нарушениях из-за очередей на участках, что, по словам члена СПЧ, может быть как простым заблуждением, так и "злостным вбросом". Он подчеркнул, что НОМ продолжить анализировать все сообщения и пристально следить за ситуацией в регионах.

Также Брод прокомментировал сообщения о том, что военные и сотрудники полиции приходят голосовать организованно и создают очереди. Он отметил, что эти люди живут по строгому расписанию, отделению дают короткую увольнительную для похода на участок.

Член СПЧ объяснил рост явки на думские выборы

Член СПЧ объяснил рост явки на думские выборы

"В целом мы фиксировали высокое информирование избирателей о кампании, поэтому интерес к выборам в последние недели усилился — на федеральных и региональных каналах велись довольно острые дебаты, которые пользовались спросом у зрителей", — рассказал член СПЧ.

Он отметил, что тот факт, что кампания проходила без срывов и с минимальным количеством отказов в регистрации, является хорошим сигналом для избирателей, которые ценят стабильность. По словам Брода, институт общественного наблюдения тоже повысил интерес людей к голосованию.

В ОП объяснили очереди на избирательных участках активной гражданской позицией россиян

В ОП объяснили очереди на избирательных участках активной гражданской позицией россиян

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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