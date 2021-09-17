В НОМ заявили о росте явки в первый день думских выборов и отсутствии серьёзных нарушений

По мнению ассоциации, это может быть обусловлено желанием граждан завершить дела и спокойно уйти на выходные — "на дачи, за грибами, просто отдохнуть".