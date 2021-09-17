В НОМ заявили о росте явки в первый день думских выборов и отсутствии серьёзных нарушений
По мнению ассоциации, это может быть обусловлено желанием граждан завершить дела и спокойно уйти на выходные — "на дачи, за грибами, просто отдохнуть".
Фото © LIFE / Павел Баранов
В первый день голосования на выборах в Госдуму уже зафиксировали рост явки избирателей. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод в беседе с "Рапси". Он отметил, что Ситуационный центр НОМ начал мониторинг медиаполя, приём сообщений от наблюдателей и звонков от избирателей с открытием первых участков в Камчатском крае и на Чукотке.
"Судя по анализу сообщений от наблюдателей, которые приходят на карту НОМ, мы фиксируем определённый рост явки в первый день голосования. Это объяснимо: сегодня последний рабочий день, люди стремятся завершить дела и уйти на выходные — на дачи, за грибами, просто отдохнуть", — сказал Брод.
Он отметил, что в регионах многие работодатели отпустили сотрудников пораньше, так что сегодня ожидается всплеск явки. Кроме того, в соцсетях появляются предположения о возможных нарушениях из-за очередей на участках, что, по словам члена СПЧ, может быть как простым заблуждением, так и "злостным вбросом". Он подчеркнул, что НОМ продолжить анализировать все сообщения и пристально следить за ситуацией в регионах.
Также Брод прокомментировал сообщения о том, что военные и сотрудники полиции приходят голосовать организованно и создают очереди. Он отметил, что эти люди живут по строгому расписанию, отделению дают короткую увольнительную для похода на участок.
"В целом мы фиксировали высокое информирование избирателей о кампании, поэтому интерес к выборам в последние недели усилился — на федеральных и региональных каналах велись довольно острые дебаты, которые пользовались спросом у зрителей", — рассказал член СПЧ.
Он отметил, что тот факт, что кампания проходила без срывов и с минимальным количеством отказов в регистрации, является хорошим сигналом для избирателей, которые ценят стабильность. По словам Брода, институт общественного наблюдения тоже повысил интерес людей к голосованию.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.
За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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