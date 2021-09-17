Иммунолог развеял популярный миф о повторной вакцинации от ковида

Первая и повторная прививка от коронавируса не способны повысить "напряжённость" иммунитета, несмотря на распространённое мнение об этом, заявил иммунолог, доктор биологических наук, профессор петербургского Института экспериментальной медицины Александр Полевщиков.

"Это антинаучная глупость несусветная. Иммунная система за сутки перемалывает миллионы антигенов. Все эти росказни про вмешательство прививкой в иммунную систему слушать невозможно — ей всё равно, какой вирус попадает в организм, она работает всегда", — передаёт его слова "Фонтанка".

Эксперт заметил, что "напряжённость" и "усиление" иммунитета невозможно измерить, а если бы сделать это было можно, подобная информация мало бы что дала, поэтому сейчас измеряются только антитела. Полевщиков напомнил, что иммунология является относительно молодой наукой, которой всего 140 лет. Однако опытным путём учёным удалось понять, что вакцина с ослабленным или убитым патогеном приводит к защите организма.